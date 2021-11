Terremoto in Abruzzo oggi, sabato 13 novembre 2021, scossa M 2.7 sull’Adriatico Centrale | Dati Ingv

Terremoto in Abruzzo oggi, 13 novembre 2021, scossa registrata nella notte sul Mar Adriatico Centrale

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato, nella nottata di oggi, sabato 13 novembre 2021 alle ore 05:11, una scossa di terremoto di M 2.7 con epicentro localizzato sul Mar Adriatico Centrale, e ipocentro a 11 km di profondità. Non vi sono comuni italiani nel raggio di 100 km dal luogo dell’epicentro. La scossa non è stata avvertita dalle popolazioni residenti sulla fascia costiera antistante la zona epicentrale del sisma. Non sono state registrate altre scosse di magnitudo superiore a 2.0 nella giornata di oggi, seguiranno nuovi aggiornamenti. Leggi anche: Scossa di terremoto al nordovest dell’Italia, dati INGV

Le scosse di terremoto registrate ieri, venerdì 12 novembre 2021

Nella giornata di ieri, venerdì 12 novembre 2021, l’Ingv ha registrato tre scosse di terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata alle ore 10:44 di M 2.4 sul mar Ionio meridionale, ipocentro a 10 km di profondità. Alle 11:05 registrata nuova scossa M 2.0 a Urbe (SV), ipocentro ad 8 km. In serata registrata dall’Ingv una lieve scossa di M. 2.0 con epicentro localizzato a Cerreto di Spoleto in provincia di Perugia, ipocentro a 10 km.

La scossa strumentale più intensa

L’Ingv ha registrato numerose scosse strumentali nella giornata di oggi. Le più intense, tutte di magnitudo 1.4, sono state registrate a Sellano (PG), in provincia di Perugia, alle ore 05:20, a Bagno di Romagna (FC), alle ore 02:20 e a Oviglio (AL), alle ore 03:13. Alle ore 05:13 registrata una scossa di terremoto di M 1.3 a Bolsena, in provincia di Viterbo. Leggi anche: Serie di scosse di terremoto anche intense colpiscono zona sismica del Mediterraneo: dati EMSC, i dettagli