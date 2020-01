Terremoto in Abruzzo oggi, sabato 18 gennaio 2020: scossa M 2.3 in provincia de L’Aquila | Dati INGV

Alle ore 15.21 di oggi, inoltre, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in Calabria con epicentro a Papasidero , in provincia di Cosenza, e ipocentro a 272 km di profondità. L’evento tellurico ha avuto luogo a 73 k da Cosenza e 83 km da Potenza.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 21.52 di oggi , sabato 18 gennaio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Abruzzo con epicentro a 4 km da Balsorano , in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 14 chilometri. Il sisma si è verificato a 65 km da L’Aquila, 67 km da Latina e 69 km da Velletri.

Terremoto oggi 18 gennaio 2020: le altre scosse di terremoto registrate in Italia

Sono due le scosse di terremoto registrate finora dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Italia nella giornata di oggi, sabato 18 gennaio 2020: alle ore 1:27 sisma di magnitudo 2.1 con epicentro ad Albi, in provincia di Catanzaro, e ipocentro a 9 km di profondità; in mattinata, alle ore 9:28, scossa di magnitudo 2.2 con epicentro ad Antillo, in provincia di Messina, e ipocentro a 22 km di profondità.