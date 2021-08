Terremoto in Abruzzo oggi, venerdì 6 agosto 2021, scossa M. 2.0 sul Mar Adriatico | Dati Ingv

Terremoto in Abruzzo oggi, 6 agosto 2021, scossa registrata sul Mar Adriatico Centrale – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato nella notte di oggi, venerdì 6 agosto 2021, una scossa di terremoto di M. 2.0 con epicentro localizzat sul Mar Adriatico Centrale. L’evento sismico si è verificato alle ore 2:11 e non è stato avvertito dalla popolazione. La scossa ha causato danni a persone o strutture e ha avuto un ipocentro localizzato a 15 km di profondità. Non vi sono comuni italiani nel raggio di 100 km dall’epicentro del sisma. Al momento, non sono state registrate altre scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0 in Italia, seguiranno nuovi aggiornamenti. Leggi anche: Violento terremoto M 5.5 colpisce zona altamente sismica, epicentro nelle Vanuatu: dati EMSC e dettagli epicentro

Le scosse di terremoto di ieri, giovedì 5 agosto 2021

Nella giornata di ieri, venerdì 5 agosto 2021, l’Ingv ha registrato in Italia una sola scossa di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. L’evento sismico è stato registrato alla ore 11:46 scossa di M 2.3 con epicentro localizzato sullo Stretto di Messina, ipocentro a 32 km. La scossa è stata localizzata ad 8 km da Roghudi, in provincia di Reggio Calabria, a 25 km a sud di Reggio Calabria, a 36 km a sud-est di Messina e a 55 km a nord-est di Acireale. Non sono state registrate altre scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0.

Le scosse strumentali

L’Ingv ha registrato alcuni eventi sismici strumentali nella giornata di oggi, sabato 6 agosto 2021. La più significativa è stata registrate alle ore 3:14 con epicentro a Sillano Giuncugnano in provincia di Lucca, ipocentro a 13 km. Alle ore 3:10 scossa di terremoto con epicentro a Serravalle di Chienti in provincia di Macerata. Alle ore 3:37 scossa di M. 1.4 a Preci in provincia di Perugia, con epicentro a 11 km di profondità. Leggi anche: Intenso terremoto M 4.1 nel Mediterraneo, zone colpite e dati ufficiali EMSC