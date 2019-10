Terremoto in Abruzzo oggi, sabato 12 ottobre 2019: scossa M. 3.1 in provincia dell’Aquila | Dati INGV

Per quanto concerne i terremoti registrati nella giornata di ieri, venerdì 11 ottobre 2019, alle ore 14:49 registrata una scossa di terremoto di M. 2.3 con epicentro localizzato a Castelsantangelo sul Nera (MC) , ipocentro a 8 km di profondità. L’evento tellurico è stato localizzato a 34 km a est di Foligno, a 51 km a nord-est di Terni, a 54 km a ovest di Teramo.

L’INGV non ha registrato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica nel corso della notte, della mattinata e del pomeriggio di oggi , sabato 12 ottobre 2019. Sono stati registrati alcuni eventi sismici strumentali di magnitudo superiore a 1.5: alle ore 7:16 sisma strumentale M 1.9 sulla costa siracusana , epicentro in mare, ipocentro a 10 km. Evento localizzato 51 chilometri a sud di Siracusa, 63 km ad est di Modica, 69 km a sud est di Ragusa, 85 km ad est di Vittoria.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato alle ore 14.29 di oggi, sabato 12 ottobre 2019, una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro localizzato a Capitignano , in provincia de L’Aquila. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 11 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 19 km a nord-ovest dell’Aquila, a 38 km a ovest di Teramo e a 54 km a est di Terni.

Alle ore 22:44 registrata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nel Tirreno meridionale . Epicentro in mare, 77 chilometri a nord est di Bagheria, 82 km a nord est di Palermo. Ipocentro ad 8 chilometri di profondità.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Non sono state registrate scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel mondo nella giornata di oggi, sabato 12 ottobre 2019. Su Centrometeoitaliano.it potete consultare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.