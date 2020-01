Terremoto in Albania: forte scossa di magnitudo 4.4, paura tra la popolazione. Zone colpite e dati ufficiali

Terremoto, forte scossa nettamente avvertita in Albania

Nella giornata di oggi, domenica 19 gennaio 2020, la terra ha tremato con grande intensità in Albania e tra la popolazione è tornata la paura. Alle ore 13:38 (ora locale), infatti, l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di magnitudo 4.4 in Albania, con ipocentro localizzato a 10 chilometri di profondità. Poco dopo, alle 13:52, l’EMSC ha registrato una nuova scossa di terremoto di magnitudo 4.3 in Albania, con ipocentro a 5 chilometri di profondità. Entrambi i sismi sono stati nettamente avvertiti dalla popolazione locale.

Terremoto, scossa nettamente avvertita in Albania: le città più vicine al sisma

Nella giornata di oggi, dunque, esattamente alle ore 13:38 (ora locale), l’European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 in Albania, con ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’evento sismico in questo caso è stato localizzato a 15 chilometri a nord-ovest di Peshkopi (Albania, 14.900 abitanti) e a 64 chilometri a nord-ovest di Tirana (Albania, 375.000 abitanti).

Terremoto, scossa in provincia di Alessandria

Passiamo ora ad analizzare la situazione sismica relativa all’Italia per quanto riguarda la giornata di oggi, domenica 19 gennaio 2020. In tal senso, alle ore 08:59, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 a Borghetto di Borbera, in provincia di Alessandria, con ipocentro a 36 chilometri di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 36 chilometri a nord di Genova, a 36 chilometri a sud-est di Alessandria, a 53 chilometri a sud di Pavia e a 62 chilometri a nord-est di Savona.