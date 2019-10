Terremoto in Basilicata oggi, 14 ottobre 2019: scossa M 2.6 in provincia di Potenza – Dati INGV

L’Ingv ha registrato oggi diverse scosse strumentali. La maggiore di magnitudo 1.5 è stata localizzata a Moio Alcantara, in provincia di Messina, alle ore 4:47. Ipocentro a 25 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Moio Alcantara, 8 km da Randazzo, 9 km da Malvagna e Santa Domenica Vittoria, 10 km da Castiglione di Sicilia e Roccella Valdemone, 11 km da Linguaglossa.

L’Ingv ha registrato una doppia scossa di terremoto nella mattinata di oggi, lunedì 14 ottobre 2019. Il primo evento è stato registrato a Cittareale, in provincia di Rieti, di magnitudo 2.5 con ipocentro a 13 km di profondità. La scossa è stata seguita da una replica alle ore 11.02 di magnitudo 2.6 nel Lazio con epicentro a 4 km da Cittareale , in provincia di Rieti, ipocentro profondo 14 chilometri. Il sisma si è verificato a 38 km da L’Aquila, 42 km da Teramo, 45 km da Terni e 52 km da Foligno.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 alle ore 19:37 con epicentro localizzato nella città di Pignola in provincia di Potenza. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 18 km di profondità. L’evento tellurico è stato localizzato a 8 km a sud di Potenza, a 66 km a ovest di Matera, a 67 km a ovest di Altamura e a 71 km a est di Battipaglia.

In precedenza alle ore 14.29 di sabato 12 ottobre 2019, è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro localizzato a Capitignano , in provincia de L’Aquila. L’ipocentro del sisma è stato localizzato a 11 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 19 km a nord-ovest dell’Aquila, a 38 km a ovest di Teramo e a 54 km a est di Terni.

Nella serata di sabato alle ore 21.30, l’INGV ha registrato una scossa di magnitudo 2.2 sulla Costa siciliana nord orientale (Messina), ipocentro profondo 122 chilometri. Il sisma si è verificato in mare a 18 km da Messina e 30 km da Reggio Calabria.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato ieri sera alle ore 23:29 una scossa di terremoto di M.2.4 con epicentro localizzato nella città di Spoleto in provincia di Perugia. La scossa ha avuto ipocentro a 8 km. L’evento è stato localizzato a 21 km a sud di Foligno, a 25 km a nord-est di Terni e a 48 km a sud-est di Perugia.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Non sono state registrate scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel mondo nella giornata di oggi, lunedì 14 ottobre 2019.