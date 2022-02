Terremoto in Basilicata oggi, 25 febbraio 2022: scossa M 2.3 in provincia di Potenza – Dati Ingv

Terremoto in Basilicata oggi, 25 febbraio 2022: scossa M 2.3 in provincia di Potenza

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Basilicata alle ore 21:07 di oggi, venerdì 25 febbraio 2022, epicentro a Marsico Nuovo, in provincia di Potenza, ipocentro a 18 chilometri di profondità. Non sono state registrate repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 3 km da Marsico Nuovo, 4 km da Paterno, 8 km da Padula, 9 km da Sala Consilina, 10 km da Sasso di Castalda e Brienza, 11 km da Marsicovetere, 12 km da Tramutola, 13 km da Sassano e Atena Lucana, 14 km da Teggiano e Montesano sulla Marcellana, 15 km da Calvello, Abriola e Monte San Giacomo, 17 km da Buonabitacolo e Satriano di Lucania, 28 km a sud ovest di Potenza, 65 km ad est di Battipaglia, 81 km ad ovest di Matera.

Le altre scosse registrate oggi

Alle ore 14:32 di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto M 2.2 a Forni di Sotto, in provincia di Udine, ipocentro a 6 km. Alle ore 11:06 sisma M 2.2 a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, ipocentro ad 11 km di profondità. Alle 7:41 scossa M 2.2 ad Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro a 12 km. Nella notte, tra le 00:07 e le 1:18 scosse sul mar Ionio meridionale, magnitudo tra 2.1 e 2.9 Richter, ipocentro tra 19 e 34 km.

