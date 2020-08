Terremoto in Basilicata oggi, 7 agosto 2020, scossa M 2.1 in provincia di Potenza – Dati Ingv

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nelle Marche alle ore 00:28 di ieri. Epicentro a Fiastra, in provincia di Macerata, ipocentro a 7 chilometri di profondità. Evento localizzato a 4 km da Fiastra, 5 km da Fiordimonte ed Acquacanina, 7 km da Ussita, Pievebovigliana e Pieve Torina, 9 km da Bolognola e Visso, 10 km da Monte Cavallo, 11 km da Muccia, 13 km da Castelsantangelo sul Nera, 15 km da Sarnano e Camerino, 35 km ad est di Foligno, 61 km ad est di Perugia, 61 km a nord ovest di Teramo.

Alle ore 20:28 di ieri sera l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 al confine tra Italia e Francia, con ipocentro a 10 km di profondità. Epicentro localizzato a 15 km da Balme in provincia di Torino, 15 km da Moncenisio, 16 km da Novalesa, 18 km da Usseglio, 19 km da Ceresole Reale, 20 km da Venaus e Groscavallo, 58 km ad ovest di Torino, 63 km a nord ovest di Moncalieri.

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Basilicata alle ore 10:52 di oggi, venerdì 7 agosto 2020. Epicentro a Castelsaraceno, in provincia di Potenza, ipocentro a 14 km di profondità. L’evento sismico è stato localizzato a 5 km da Castelsaraceno, 8 km da Sarconi, 9 km da Moliterno, 10 km da Spinoso, 12 km da San Martino d’Agri, Grumento Nova, Latronico e San Chirico Raparo, 52 km a sud di Potenza, 78 km a sud ovest di Matera, 89 km a sud ovest di Altamura, 93 km a sud est di Battipaglia.

Alle ore 12:06 di mercoledì l’ Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 nel Lazio, con epicentro ad Accumoli, in provincia di Rieti. Ipocentro a 10 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 8 chilometri da Accumoli, 10 km da Cittareale, 11 km da Norcia e Cascia, 14 km da Amatrice ed Arquata del Tronto, 17 km da Monteleone di Spoleto, 18 km da Poggiodomo, 44 km a nord ovest di L’Aquila, 44 km ad est di Terni, 46 km ad ovest di Teramo, 46 km a sud est di Foligno.

Le forti scosse registrate nel mondo

Nella giornata di oggi, venerdì 7 agosto 2020, è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 in Sudafrica. Sisma che si è verificato alle ore 1:36, ipocentro a 63 km. La zona è quella delle isole del Principe Edoardo. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.