Terremoto in Basilicata oggi, domenica 19 settembre 2021: scossa M 2.2 in provincia di Matera | Dati INGV

L’INGV ha registrato anche una serie di scosse strumentali nel nostro territorio, ecco le più significative. Alle ore 3.10 sisma di magnitudo 1.4 a Prata d’Ansidonia , nell’aquilano, ipocentro profondo 10 chilometri, evento sismico avvenuto a 18 km da L’Aquila e 42 km da Teramo. Poco prima, alle ore 1.20, scossa di magnitudo 1.4 a Genga , in provincia di Ancona, ipocentro profondo 44 chilometri, sisma verificatosi a 45 km da Fano e 50 km da Ancona. Più tardi, alle ore 9.28, terremoto di magnitudo 1.4 ad Acquasparta , in provincia di Terni, ipocentro a 9 chilometri di profondità, evento sismico a 20 km da Terni e 28 km da Foligno. FORTE SCOSSA M 3.3 AL NORD ITALIA, TUTTI I DETTAGLI

Al momento l’INGV ha rilevato in Italia oggi, 19-9-2021, una sola scossa di terremoto di magnitudo 2.0 o superiore: si tratta del sisma di M 2.0 delle ore 7.27 a Montieri (GR) , teatro di un’importante sequenza sismica ancora in corso , con ipocentro profondo 9 chilometri, evento sismico avvenuto a 36 km da Grosseto e 38 km da Siena. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.

Trema la terra in Basilicata nelle scorse ore. L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle 7.25 di oggi , domenica 19 settembre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a Miglionico , in provincia di Matera, ipocentro a 23 chilometri di profondità. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali data la lieve intensità, ha avuto luogo a 15 km da Matera e 31 km da Altamura. Ecco i comuni lucani più vicini al luogo della scossa, tutti situati nel materano: Pomarico (4 km), Ferrandina (8 km), Grottole (13 km) e Montescaglioso (13 km).

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l'estero, l'INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 oggi, 17-9-2021.