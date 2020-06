Terremoto in Basilicata oggi, lunedì 8 giugno 2020: scossa M 2.3 in provincia di Potenza | Dati INGV

Terremoto in Basilicata oggi, lunedì 8 giugno 2020: scossa M 2.3 in provincia di Potenza

Trema la terra in Basilicata! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 11.34 di oggi, lunedì 8 giugno 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a 1 km da San Severino Lucano, in provincia di Potenza, ipocentro a 94 km di profondità. Il sisma si è verificato a 76 km da Potenza, 80 km da Cosenza, 82 km da Matera e 97 km da Altamura. Ecco i comuni della provincia di Potenza situati nei pressi dell’epicentro: Viggianello (7 km da San Severino Lucano), Episcopia (8 km), Francavilla in Sinni (9 km), Fardella (11 km), Rotonda (12 km), Teana (13 km), Terranova di Pollino (13 km), San Costantino Albanese (13 km) e Chiaromonte (14 km).

Terremoto Italia oggi, 8 giugno 2020: le altre scosse di giornata

L’INGV ha rilevato anche altre scosse di terremoto nella giornata di oggi. Alle ore 9.50 sisma di magnitudo 2.6 in Sicilia al largo della Costa siciliana nord orientale (Messina), ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il sisma, avvenuto in mare e non avvertito sulla terraferma, si è verificato a 41 km da Messina, 49 km da Reggio Calabria, 60 km da Acireale e 72 km da Catania. Alle ore 7.20 sisma di magnitudo 2.0 in Umbria con epicentro a 2 km da Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 8 chilometri, scossa verificatasi a 38 km da Foligno, 47 km da Terni e 51 km da Teramo. Alle ore 1.13 scossa di magnitudo 2.2 nel Lazio con epicentro a 2 km da Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 7 km, sisma avvenuto a 34 km da L’Aquila, 35 km da Teramo e 52 km da Terni.

Terremoto oggi, 8 giugno 2020: le scosse strumentali della notte

L’INGV ha registrato nella notte di oggi anche alcune scosse strumentali, non avvertite dall’uomo: alle ore 2:59 sisma strumentale di magnitudo 1.6 a Calciano, in provincia di Matera, ipocentro a 30 km di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Calciano, 5 km da Garaguso, 6 km da Oliveto Lucano e Tricarico, 9 km da Grassano, 11 km da Campomaggiore e Accettura, 34 km ad est di Potenza, 34 km ad ovest di Matera. Alle ore 1:03 della notte sisma strumentale 1.4 a Norcia, in provincia di Perugia. Ipocentro a 13 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Norcia, 10 km da Preci, 11 km da Castelsantangelo sul Nera, 37 km ad est di Foligno, 46 km a nord est di Terni.