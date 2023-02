Terremoto in Basilicata oggi, martedì 28 febbraio 2023: scossa M 2.0 in provincia di Potenza | Dati INGV

Tutte le scosse di terremoto rilevate dall’INGV in Italia martedì 28 febbraio 2023

Trema la terra in Basilicata! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 9.02 di oggi, martedì 28 febbraio 2023, una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro a Muro Lucano, in provincia di Potenza, ipocentro profondo 7 chilometri. Il sisma, non avvertito dai residenti, si è verificato a 29 km da Potenza, 47 km da Battipaglia e 62 km da Avellino. Ecco i comuni più vicini al luogo della scossa: Bella (3 km da Muro Lucano), Castelgrande (7 km) e San Fele (7 km).

Le altre scosse del giorno

Alle ore 8.53 di oggi, 28-2-2023, sisma di magnitudo 2.0 al largo delle Isole Eolie (Messina), ipocentro profondo 9 chilometri, evento sismico avvenuto a 84 km da Bagheria e 93 km da Palermo. Al momento nessun’altra scossa di magnitudo 2.0 o superiore è stata rilevata in Italia in data odierna, seguiranno aggiornamenti.

Le scosse strumentali

Diverse, invece, le scosse strumentali registrate dall’INGV oggi, ecco le più intense. Alle ore 1.36 terremoto di magnitudo 1.8 a Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, ipocentro profondo 6 chilometri. Alle ore 8.04 sisma di magnitudo 1.7 a Campoli Appennino, in provincia di Frosinone, ipocentro a 6 chilometri di profondità.

