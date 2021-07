Terremoto in Basilicata oggi, venerdì 2 luglio 2021: scossa M 2.5 in provincia di Matera | Dati INGV

Terremoto in Basilicata oggi, venerdì 2 luglio 2021: scossa M 2.5a Grottole, in provincia di Matera

Trema la terra in Basilicata! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 2 luglio 2021, e precisamente alle ore 18.16 una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 con epicentro a Grottole, in provincia di Matera, ipocentro profondo 31 chilometri. Il sisma, lievemente avvertito dalle popolazioni locali ma che non ha provocato vittime né feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 18 km da Matera, 26 km da Altamura e 49 km da Potenza. Ecco i comuni più vicini all’epicentro del sisma. ALTRA FORTE SCOSSA AL SUD ITALIA, ECCO DOVE

I comuni più vicini all’epicentro

Vediamo quali sono i comuni più vicini a Grottole, epicentro del sisma lucano, tutti situati nel materano: Grassano (9 km da Grottole), Miglionico (12 km), Salandra (13 km), Ferrandina (16 km), Garaguso (16 km), Calciano (17 km), Pomarico (18 km), Irsina (18 km), Matera (18 km), San Mauro Forte (19 km) e Oliveto Lucano (20 km).

Terremoto oggi, venerdì 2 luglio 2021: le altre scosse del giorno

L’INGV ha rilevato in Italia altre scosse di terremoto di magnitudo 2.0 o superiore nella giornata di oggi, 2-7-2021. Ecco le più importanti. Alle ore 7.59 sisma di magnitudo 2.2 a Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 11 chilometri, evento sismico avvenuto a 37 km da Foligno e 46 km da Terni. Pochi minuti prima, alle ore 7.23, scossa di magnitudo 2.0 ad Ala, in provincia di Trento, ipocentro a 11 chilometri di profondità, evento sismico verificatosi a 33 km da Trento e 39 km da Verona. Nella notte, alle ore 2.18, scossa di magnitudo 2.4 al largo della Costa Siracusana con ipocentro profondo 28 km, evento tellurico verificatosi a 21 km da Siracusa e 67 km da Catania.

