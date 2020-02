Terremoto in Calabria oggi, mercoledì 12 febbraio 2020, scossa M 2.3 provincia di Catanzaro – Dati Ingv

Terremoto in Calabria oggi, 12 febbraio 2020, scossa M 2.3 in provincia di Catanzaro – Dati Ingv

Lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 registrata in Calabria dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle ore 00:23 di oggi, mercoledì 12 febbraio 2020. Epicentro in mare, distretto costa ionica catanzarese, ipocentro a 27 km di profondità. Replica di magnitudo 2.3 stamattina alle 7:56, con ipocentro a 25 km. Prosegue la sequenza sismica di scosse in Calabria iniziata ieri sera.

I comuni interessati

L’evento sismico si è verificato in mare, a 13 km da Botricello, in provincia di Catanzaro, 17 km da Sellia Marina, 19 km da Cropani, 29 km ad est di Catanzaro, 34 km a sud ovest di Crotone, 54 km ad est di Lamezia Terme, 77 km a sud est di Cosenza.

Terremoto in Friuli oggi, scossa M 2.3

Alle ore 8:22 di oggi, l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Friuli Venezia Giulia. Epicentro a Forni di Sopra, in provincia di Udine, ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Forni di Sopra, 5 km da Forni di Sotto, 11 km da Sauris, 14 km da Ampezzo, 49 km a nord di Pordenone, 61 km a nord ovest di Udine, 86 km a nord est di Treviso, 97 km ad est di Bolzano.

Terremoto in Calabria 11-2-2020, sequenza sismica ieri sera

L’Ingv ha registrato diverse scosse di terremoto in Calabria nella serata di ieri. Alle ore 23:01 quella più elevata, di magnitudo 3.4 Richter nel distretto costa ionica catanzarese, con ipocentro a 29 km di profondità. Epicentro in mare, a 13 km da Botricello, in provincia di Catanzaro, 14 km da Sellia Marina, 18 km da Cropani, 25 km ad est di Catanzaro, 37 km a sud ovest di Crotone, 50 km ad est di Lamezia Terme, 74 km a sud est di Cosenza.