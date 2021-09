Terremoto in Calabria oggi, 12 settembre 2021: scossa M 2.4 in provincia di Vibo Valentia | Dati INGV

Terremoto in Calabria oggi, domenica 12 settembre 2021: scossa M 2.4 a Vallelonga (VV)

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato nella nottata di oggi, domenica 12 settembre 2021, alle ore 04:06 di oggi, domenica 12 settembre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro localizzato a Vallelonga in provincia di Vibo Valentia. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 6 km di profondità e non è stata avvertita dalla popolazione. Non causato quindi alcun danno a persone o strutture. L'evento è stato localizzato a 38 km a sud di Lamezia Terme, a 40 km a sud-ovest di Catanzaro, a 73 km a sud di Cosenza e a 80 km a nord-est di Messina.

Le altre scosse di terremoto di oggi, 12 settembre 2021

Sempre nella nottata di oggi, domenica 12 settembre 2021, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 alle ore 00:49 con epicentro nella città di Premilcuore in provincia di Forlì-Cesena, con ipocentro localizzato a 9 km di profondità. L’evento sismico non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o strutture. La scossa è stata localizzata dall’Ingv a 35 km a sud-ovest di Forlì, a 35 km a sud di Faenza, a 42 km a ovest di Cesena e a 42 km a sud di Imola. Non sono state registrate altre scosse nella giornata di oggi.

Le scosse di terremoto di ieri, sabato 11 settembre 2021

Nella giornata di ieri, sabato 11 settembre 2021, l'Ingv ha registrato in Italia una sola scossa di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0. La scossa si è verificata al largo del Mar Tirreno Meridionale, di magnitudo 2.0 e ipocentro profondo 131 chilometri. Il sisma non è stato avvertito sulla terraferma data la tenuità della magnitudo, ed è stato localizzato a 35 km da Messina, 46 km da Reggio Calabria e 86 km da Lamezia Terme.Non sono state registrate altri eventi sismici in Italia nella giornata di ieri.