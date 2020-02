Terremoto in Calabria oggi, giovedì 13 febbraio 2020, scossa M 2.2 costa ionica crotonese – Dati Ingv

L’Ingv ha registrato in Sicilia una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 alle ore 11:43 di oggi. Epicentro in mare, 35 km a nord est di Bagheria, 38 km a nord est di Palermo. Ipocentro a 2 km di profondità.

L‘Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Calabria alle ore 1:37 di oggi, giovedì 13 febbraio 2020, nel distretto costa ionica calabrese, dove è in atto uno sciame sismico. Ipocentro a 18 km di profondità

Ieri sera doppia scossa di terremoto in Calabria, di magnitudo 2.0 e 2.3 della scala Richter di rilevazione sismica alle ore 21:32 e 23:02. Ipocentro a 10 e 19 km di profondità. Le scosse si sono verificate sempre nel distretto costa ionica crotonese, dove è in corso una serie sismica.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica estera di oggi, 13-2-2020, non sono state registrate dall’Ingv forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire in diretta gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.