Terremoto in Calabria oggi, 15 ottobre 2019: scossa M. 3.9 sulla Costa Ionica Crotonese | Dati INGV

Terremoto in Calabria oggi, 15 ottobre 2019, scossa intensa sulla Costa Ionica Crotonese L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una intensa scossa di terremoto nel pomeriggio di oggi, martedì 15 ottobre 2019, alle ore 13:54 di magnitudo 3.9 con epicentro localizzato sulla Costa Ionica Crotonese. Ipocentro a 9 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 12 km a nord-est di Crotone, a 59 km a nord-est di Catanzaro e a 77 km a est di Lamezia Terme. La scossa è stata distintamente avvertita sui paesi della costa orientale della Calabria. Molte le chiamate ai Vigili del Fuoco ma al momento non si segnalano danni a persone o cose. Terremoto in Italia martedì 15 ottobre 2019: le altre scosse della giornata L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 nella nottata e nella mattinata di oggi, martedì 15 ottobre 2019. Sono state registrate soltanto alcune scosse strumentali. Ecco le principali scosse registrate. Le scosse strumentali in Italia di martedì 15 ottobre 2019 La scossa strumentale di maggiore intensità è stata registrata alle ore 7.52 di oggi: magnitudo 1.7 in Basilicata con epicentro a 3 km da Abriola, in provincia di Potenza, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma si è verificato a 17 km da Potenza. Altra scossa da segnalare è quella di magnitudo 1.6, delle ore 2.29, in Abruzzo a 5 km da Magliano de’ Marsi, in provincia de L’Aquila, ipocentro a 10 chilometri di profondità.

Terremoto 14 ottobre 2019: scossa M. 2.6 in Basilicata Nella giornata di lunedì 14 ottobre 2019 l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 (alle ore 19:37) con epicentro localizzato nella città di Pignola, in provincia di Potenza (Basilicata). La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 18 km di profondità. L’evento tellurico è stato localizzato a 8 km a sud di Potenza, a 66 km a ovest di Matera, a 67 km a ovest di Altamura e a 71 km a est di Battipaglia. In serata, alle ore 22:42 registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 con epicentro localizzato sul Mar Tirreno Meridionale, ipocentro a 297 km. L’evento, verificatosi in alto mare, è stato localizzato a 91 km a nord-ovest di Messina Gli altri terremoti di lunedì 14 ottobre 2019: doppia scossa in provincia di Rieti In mattinata doppia scossa con epicentro a Cittareale, in provincia di Rieti, di magnitudo 2.5 con ipocentro a 13 km di profondità. La scossa è stata seguita da una replica alle ore 11.02 di magnitudo 2.6 nel Lazio con epicentro a 4 km da Cittareale, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 14 chilometri.