Terremoto in Calabria oggi, 16 dicembre 2021, scossa M 2.6 in provincia di Cosenza – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato anche alcune scosse strumentali oggi, non avvertibili dall’uomo. La più intensa, di magnitudo 1.9, è stata registrata alle ore 3:53 a Bastia Umbra, in provincia di Perugia. Ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato a 7 km da Bastia Umbra e Perugia, 8 km da Torgiano, 9 km da Bettona, 12 km da Assisi, 13 km da Valfabbrica e Deruta, 14 km da Cannara, 16 km da Corciano, 20 km da Spello, 24 km a nord ovest di Foligno.

Alle ore 1:07 di oggi l’ Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche, con epicentro a Sarnano, in provincia di Macerata, ipocentro a 24 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Sarnano, 6 km da Bolognola e Gualdo, 8 km da Amandola, 9 km da Acquacanina, Cessapalombo e San Ginesio, 10 km da Fiastra, 11 km da Montefortino, 12 km da Camporotondo di Fiastrone, Penna San Giovanni e Sant’Angelo in Pontano, 48 km ad est di Foligno.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Calabria alle ore 4:48 di oggi, giovedì 16 dicembre 2021. Epicentro sulla costa ionica cosentina, ipocentro a 9 chilometri di profondità. Evento localizzato a 20 km da Rossano, 63 km a nord est di Cosenza, 82 km a nord ovest di Crotone, 92 km a nord est di Lamezia Terme, 93 km a sud ovest di Taranto, 94 km a nord di Catanzaro. Non sono state registrate repliche successive.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

L’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel mondo oggi, 16-12-2021. Su Centrometeoitaliano.it sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.