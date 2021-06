Terremoto in Calabria oggi, sabato 19 giugno 2021: scossa M 2.4 in provincia di Catanzaro | Dati INGV

Terremoto in Calabria oggi, 19 giugno 2021: scossa M 2.4 in provincia di Catanzaro

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Calabria alle ore 2:56 di oggi, sabato 19 giugno 2021. Epicentro ad Amato, in provincia di Catanzaro, ipocentro profondo 15 chilometri. Non sono state registrate repliche di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter di rilevazione sismica. Vediamo di seguito i comuni interessati. Più tardi, alle 8:25, scossa M 2.8 sul mar Adriatico centrale, ipocentro ad 11 km di profondità. Leggi anche: Forte scossa di terremoto M 5.3 scuote zona altamente sismica: la terra per centinaia di km in Alaska, dati EMSC del sisma

I comuni interessati

La scossa è stata localizzata a 3 km da Amato, 4 km da Miglierina, 5 km da Marcellinara e Pianopoli, 6 km da Feroleto Antico e Tiriolo, 7 km da Settingiano e Caraffa di Catanzaro, 9 km da San Pietro Apostolo e Serrastretta, 10 km da Gimigliano, Cortale, Maida e Jacurso, 11 km ad est di Lamezia Terme, 14 km ad ovest di Catanzaro, 43 km a sud ovest di Cosenza, 62 km ad ovest di Crotone. Leggi anche: Scossa di terremoto avvertita in Umbria, dati INGV

Scossa M 2.2 sul mar Adriatico

Alle ore 1:41 di oggi l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 sul mar Adriatico Centrale, con ipocentro ad 11 chilometri di profondità. Epicentro al largo, in mare aperto. La scossa non è stata avvertita dalla popolazione, troppo lontano dalle coste italiane. Più tardi, alle ore 9.35, replica di magnitudo 2.3 con ipocentro profondo 10 chilometri.. Leggi anche: Allarme della CNN, fuga di gas da una centrale nucleare cinese, i dettagli

