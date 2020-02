Terremoto in Calabria oggi, 2 febbraio 2020: scossa M 3.1 in provincia di Catanzaro | Dati INGV L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 20.24 di oggi, domenica 2 febbraio 2020, un’intensa scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Calabria con epicentro a 5 km da Albi, in provincia di Catanzaro, ipocentro a 6 chilometri di profondità. Il sisma, avvertito dalle popolazioni locali ma che non ha causato vittime, feriti o danni a strutture e cose, si è verificato a 18 km da Catanzaro, 27 km da Lamezia Terme e 39 km da Cosenza. Le altre scosse ad Albi (CZ) Altre due scosse di terremoto si sono verificate oggi ad Albi. La prima, alle ore 7.51, di magnitudo 2.8 con ipocentro profondo 4 chilometri. La seconda, alle ore 21.05, di magnitudo 2.3 con ipocentro a 6 chilometri di profondità. Terremoto oggi, 2 febbraio 2020: doppia scossa M 2.7 in mare Alle ore 14.07 e 13.21 di oggi, inoltre, doppia scossa di terremoto di magnitudo 2.7 nel Mar Adriatico Centrale, all’altezza dell’Abruzzo, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma, non avvertito dalla popolazione del centro Italia, si è verificato a 96 km da Pescara e Teramo. Terremoto oggi, 2 febbraio 2020: sisma M 2.0 in Abruzzo In tarda mattinata, alle ore 11.58, lieve terremoto di magnitudo 2.0 in Abruzzo, epicentro a 6 km da Pizzoli, in provincia de L’Aquila, ipocentro a 17 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 14 km da L’Aquila, 35 km da Teramo e 59 km da Terni.

Terremoto Italia 1 febbraio 2020: scossa in provincia di Rieti Nella giornata di ieri, sabato 1 febbraio 2020, l’INGV ha registrato tre scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata alle ore 16:09 ad Accumoli (RI), ipocentro a 10 km di profondità. Tra i comuni nei pressi dell’epicentro della scossa di terremoto registrata nel pomeriggio di ieri ad Accumoli troviamo Cittareale e Amatrice, entrambi in provincia di Rieti. Le altre scosse di terremoto di ieri, 1 febbraio 2020 Le altre due scosse di giornata sono state registrate in provincia di Catanzaro e in provincia di Genova. La prima in provincia di Catanzaro è stata registrata alle ore 20:07 con epicentro ad Albi e ipocentro a 7 km, mentre la seconda in provincia di Genova è stata registrata a Santo Stefano d’Aveto, ipocentro a 11 km di profondità.