Terremoto in Calabria oggi, 25 ottobre 2019, forte scossa M 4.4 nel Tirreno meridionale – Dati Ingv

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Toscana alle ore 4:54 di oggi. Epicentro a Camaiore, in provincia di Lucca. Ipocentro a 3 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Camaiore, 6 km da Pietrasanta, 7 km da Viareggio, 8 km da Massarosa e Stazzema, 9 km da Seravezza, 11 km da Forte dei Marmi e Pescaglia, 14 km da Montignoso, 17 km a sud est di Massa, 19 km ad ovest di Lucca.

La scossa di magnitudo 4.4 Richter è stata localizzata in mare, 84 km a nord ovest di Cosenza. Il sisma di magntiudo 2.5 avvenuto qualche minuto dopo la scossa principale si è verificato sempre in mare, 81 km a nord ovest di Cosenza, in linea d’aria davanti alla costa tra Diamante e Scalea.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, l‘INGV non ha rilevato scosse di magnitudo 6.0 o superiore nella giornata di oggi, 25-10-2019. Su Centrometeoitaliano.it potete consultare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.