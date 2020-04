Terremoto in Calabria oggi, 3 aprile 2020, sequenza sismica di scosse tra M 2.1 e 3.8 provincia di Crotone – Dati Ingv

L’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 a Marcellina, in provincia di Roma, alle ore 2:12 di oggi. Ipocentro a 16 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Marcellina e San Polo dei Cavalieri, 6 km da Vicovaro, 7 km da Palombara Sabina, Roccagiovine, Castel Madama e Tivoli, 8 km da Mandela e Licenza, 9 km da Guidonia Montecelio, Sant’Angelo Romano e Monteflavio, 10 km da Sambuci e Percile, 11 km da Moricone e Saracinesco, 12 km da Cineto Romano, Ciciliano e Montorio Romano, 32 km ad est di Roma, 38 km a nord di Vettetri.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una serie di scosse di terremoto in Calabria tra le 5:13 e le 6:53 di oggi, venerdì 3 aprile 2020. Magnitudo compresa tra 2.1 e 3.8 Richter. Epicentro in mare, nel distretto costa ionica crotonese. Ipocentro tra 20 e 26 km di profondità.

Alle ore 00:19 di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Basilicata, in provincia di Potenza. Epicentro a Viggianello, ipocentro a 25 km. Evento localizzato a 5 km da Viggianello, 7 km da Rotonda, 9 km da San Severino Lucano, 11 km da Morano Calabro, 12 km da Laino Castello, 13 km da Mormanno e Laino Borgo, 14 km da Castelluccio Superiore e Castelluccio Inferiore, 15 km da San Basile e Episcopia, 73 km a nord di Cosenza, 82 km a sud est di Potenza.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 all’estero nella giornata di oggi, venerdì 3 aprile 2020, finora. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.