Terremoto in Calabria oggi, sabato 4 aprile 2020, serie di scosse registrate in provincia di Crotone – Dati Ingv

Terremoto in Calabria oggi, 4 aprile 2020, serie di scosse in provincia di Crotone – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una serie di scosse di terremoto in Calabria, nel distretto sismico costa ionica crotonese tra le 1:07 e le 9:36 di oggi, sabato 4 aprile 2020. Magnitudo compresa tra 2.0 e 2.4 Richter, ipocentro a 10 chilometri di profondità. Alle 5:27 la scossa più elevata, di magnitudo 2.4 in Calabria, distretto sismico costa ionica crotonese. Epicentro in mare, a 2 km da Crotone, 15 km da Isola di Capo Rizzuto e Cutro, 16 km da Scandale, 17 km da Rocca di Neto, 19 km da San Mauro Marchesato, 51 km ad est di Catanzaro, 72 km ad est di Lamezia Terme, 80 km ad est di Cosenza.

Terremoto nelle Marche oggi, scossa M 2.2

Alle ore 9:36 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche, epicentro a Santa Vittoria in Matenano, in provincia di Fermo. Ipocentro a 23 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Santa Vittoria in Matenano, 4 km da Monte San Martino e Monteleone di Fermo, 46 km a nord ovest di Teramo, 64 km ad est di Foligno.

Terremoto oggi in Italia, scossa M 2.3 nel mar Tirreno

Alle ore 4:25 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 nel mar Tirreno meridionale. Epicentro in mare, 84 chilometri a nord ovest della città di Cosenza, in Calabria. Ipocentro a 6 chilometri di profondità.