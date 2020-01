Terremoto in Calabria oggi, 4 gennaio 2020, scossa M 2.8 in provincia di Cosenza – Dati Ingv

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Calabria alle ore 3:13 di oggi, sabato 4 gennaio 2020. Epicentro ad Altomonte, in provincia di Cosenza, ipocentro a 76 km di profondità.

L’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Friuli Venezia Giulia nel primo pomeriggio di ieri: alle 13:53 sisma di magnitudo 3.0 della scala Richter con epicentro a 4 km da Forni di Sopra, in provincia di Udine, e ipocentro a 10 km di profondità.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto all’estero nella giornata di oggi, sabato 4 gennaio 2020, finora. L’ultima, di magnitudo 6.0, risale allo scorso 25 dicembre 2019 alle 21:20 ora italiana: il sisma è stato registrato in mare, nell’oceano Pacifico, ad un km di profondità. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire in diretta gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.