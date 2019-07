Terremoto in Calabria oggi, 6 luglio 2019: scossa registrata in mare | Dati INGV

Terremoto oggi, 6 luglio 2019: scossa sul Tirreno Centrale

L’Ingv ha registrato, nel pomeriggio di oggi, sabato 6 luglio 2019 alle ore 13:30, una scossa di M. 2.4 con ipocentro sul Mar Tirreno Centrale. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 30 km di profondità. L’evento è stato localizzato a 50 km a sud-ovest di Civitavecchia, a 81 km a ovest di Fiumicino e a 92 km a sud-ovest di Viterbo.

Terremoto in Calabria oggi, 6 luglio 2019: sisma M 2.4 nel Mar Tirreno Meridionale

Una sola scossa di terremoto di magnitudo pari o superiore a 2.0 rilevata in Italia oggi, sabato 6 luglio 2019, dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: si tratta di un sisma M 2.4 in Calabria, al largo del Mar Tirreno Meridionale, con ipocentro a 294 chilometri di profondità. Il terremoto, di lieve intensità, si è verificato alle ore 11.34 a 73 km da Cosenza e 78 km da Lamezia Terme.

Terremoto 6 luglio 2019. le scosse strumentali in Italia

Rilevate in Italia anche una serie di scosse di terremoto strumentali (magnitudo inferiore a 2.0). Alle ore 9.44 l’INGV ha registrato un sisma di magnitudo 1.8 in Piemonte con epicentro a Entracque, in provincia di Cuneo, ipocentro profondo 11 chilometri. Sisma verificatosi a 24 km da Cuneo, 57 km da Sanremo e 89 km da Moncalieri. Poco prima, alle ore 9.29, scossa di magnitudo 1.6 rilevata in Sicilia a Montalbano Elicona, in provincia di Messina, ipocentro profondo 11 chilometri. Il sisma si è verificato a 44 km da Acireale, 48 km da Messina, 52 km da Reggio Calabria e 55 km da Catania.

Altre scosse strumentali in Italia del 6 luglio 2019

Nella notte l’INGV ha rilevato altre due scosse strumentali di magnitudo 1.8. La prima alle ore 4.45 in Puglia con epicentro a Poggio Imperiale, in provincia di Foggia, con ipocentro profondo 18 km; la seconda alle ore 6.04 in Basilicata a Calvello, in provincia di Potenza, con ipocentro a 10 km di profondità.