Terremoto in Calabria oggi, 6 marzo 2020: scossa M 2.8 in provincia di Reggio Calabria | Dati ufficiali INGV

Alle ore 13.26 di oggi, inoltre, l’INGV ha rilevato una lieve scossa di magnitudo 2.2 al largo del Mar Tirreno Meridionale , ipocentro profondo 81 chilometri. Il sisma, non avvertito sulla terraferma in Italia, si è verificato a 63 km da Cosenza, 70 km da Lamezia Terme e 95 km da Catanzaro.

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato tre scosse di terremoto in Sicilia stamane. La più intensa di magnitudo 2.1 alle ore 7:23 di oggi. Epicentro ad Ucria , in provincia di Messina, ipocentro ad 8 km di profondità. Evento localizzato a 3 km da Ucria, 4 km da Floresta, 5 km da Raccuja e Tortorici, 8 km da Sinagra e San Piero Patti, 52 km a nord ovest di Acireale. Repliche di magnitudo 2.0 sempre ad Ucria alle ore 11:55 ed 8:55, con ipocentro a 8 e 9 km di profondità.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Calabria alle ore 11:47 di oggi , venerdì 6 marzo 2020. Epicentro a Serrata , in provincia di Reggio Calabria, ipocentro a 10 km di profondità.

Alle ore 6:57 di ieri l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 in Veneto. Epicentro a Sovramonte, in provincia di Belluno, ipocentro a 9 km. Evento localizzato a 4 km da Sovramonte e Pedavena, 5 km da Fonzaso, 53 km a nord ovest di Treviso, 55 km ad est di Trento, 60 km a nord est di Vicenza. Lieve scossa M 2.0 a Pedavena alle ore 7:07, con ipocentro a 10 km di profondità.

Le forti scosse di terremoto nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 all'estero finora nella giornata di oggi, venerdì 6 marzo 2020.