Terremoto in Calabria oggi, 7 febbraio 2020, scossa M 3.1 in provincia di Crotone – Dati Ingv

Alle ore 3:25 di oggi, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Sicilia, epicentro in mare, nel distretto costa siracusana, ipocentro a 28 km di profondità. Evento localizzato 37 km ad est di Siracusa, 73 km a sud est di Catania, 77 km a sud est di Acireale, 88 km ad est di Modica, 89 km ad est di Ragusa.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 in Calabria alle ore 4:37 di oggi , venerdì 7 febbraio 2020. Epicentro in mare, distretto costa ionica crotonese, ipocentro a 19 km di profondità. Alle 6:59 sisma M 2.3 ad Albi, in provincia di Catanzaro, con ipocentro a 10 km di profondità.

Alle ore 1:03 di oggi l’Ingv ha registrato una lieve scossa di magnitudo 2.1 in Calabria, con epicentro a Cirò Marina, in provincia di Crotone. Ipocentro a 23 km di profondità.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica estera, non ci sono forti scosse di terremoto, di magnitudo pari o superiore a 6.0 rilevate oggi, 7-2-2020.