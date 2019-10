Terremoto in Calabria oggi, 7 ottobre 2019, scossa M 4.0 in provincia Catanzaro: scuole evacuate | I dati INGV

Terremoto in Calabria oggi, 7 ottobre 2019, scossa M 4.0 avvertita in provincia di Catanzaro – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 in Calabria. L’evento registrato alle ore 8:11 di oggi, lunedì 7 ottobre 2019. L’epicentro è stato localizzato in provincia di Catanzaro nella città di Caraffa di Catanzaro. L’ipocentro dell’evento tellurico è stato localizzato a 27 km di profondità. Il terremoto è stato ben avvertito dalla popolazione in prossimità dell’epicentro. Non si segnalano danni a persone o cose. L’evento è stato seguito da scosse di assestamento di lieve entità, di magnitudo 2.0 alle ore 8:13 e magnitudo 2.2 alle ore 11.20, con ipocentri rispettivamente a 21 e 23 km di profondità.

Scuole evacuate e molte chiamate ai Vigili del Fuoco

Sono state fatte evacuare le scuole per cautela, come riporta Repubblica.it. Numerose le telefonate che sono giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Catanzaro. La scossa è stata ben avvertita dalla popolazione anche nella zona di Lamezia Terme ed in provincia di Catanzaro, dove sono ono stati evacuati anche gli uffici della Prefettura oltre alle scuole.

I comuni vicini all’epicentro

Il sisma di magnitudo 4.0 è stato localizzato a 2 km da Caraffa di Catanzaro, 4 km da Settingiano, 5 km da Marcellinara, 6 km da Amato e Miglierina, 7 km da Tiriolo e San Floro, 8 km da Cortale e Borgia, 9 km da Girifalco e Jacurso, 10 km da Pianopoli e Maida, 11 chilometri ad ovest di Catanzaro, 16 km a sud est di Lamezia Terme, 48 km a sud est di Cosenza, 60 km ad ovest di Crotone.

Nella notte scossa in mare

Alle ore 4:36 di oggi, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in mare, distretto Tirreno meridionale. Epicentro in mare, 62 km ad ovest di Lamezia Terme, 72 km a nord di Messina, 75 km a sud ovest di Cosenza, 81 km a nord di Reggio Calabria, 85 km ad ovest di Catanzaro. Ipocentro a 176 chilometri di profondità.