Terremoto in Calabria oggi, domenica 27 ottobre 2019: scossa M 2.4 sul Mar Tirreno Meridionale | Dati INGV

Alle ore 19:46, sempre di ieri, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Liguria. Epicentro in mare, distretto costa ligure occidentale, ipocentro ad 11 km. Evento localizzato a 10 km da Bordighera, 11 km da Ventimiglia e Vallecrosia, 19 km a sud ovest di Sanremo

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, l‘INGV non ha rilevato scosse di magnitudo 6.0 o superiore nella giornata di oggi, domenica 27-10-2019. Su Centrometeoitaliano.it potete consultare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.