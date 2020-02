Terremoto in Calabria oggi, domenica 9 febbraio 2020: scossa M 2.2 in provincia di Crotone | Dati ufficiali INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato oggi, alle ore 8.25, una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Calabria con epicentro a 3 km da Cirò Marina, in provincia di Crotone, ipocentro profondo 20 chilometri. Il sisma, non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 34 km da Crotone, 70 km da Catanzaro, 74 km da Cosenza e 82 km da Lamezia Terme.

I comuni nei pressi dell’epicentro

Ecco i comuni più vicini a Cirò Marina, epicentro del terremoto: Cirò (4 km da Cirà Marina) Crucoli (10 km), Melissa (12 km), Carfizzi (15 km), San Nicola dell’Alto (15 km), Terravecchia (16 km) e Umbriatico (17 km).

Scossa M 2.0 nelle Marche

Alle ore 8.46 lieve scossa di magnitudo 2.0 rilevata dall’INGV nelle Marche con epicentro a 4 km da Caldarola, in provincia di Macerata, ipocentro profondo 8 chilometri. Il sisma si è verificato a 43 km da Foligno, 62 km da Ancona, 65 km da Perugia e 66 km da Teramo.

Scossa M 2.0 in mare

Alle ore 8.08 altro lieve sisma di magnitudo 2.0 rilevato dall’INGV in mare sulla Costa Ionica Crotonese (Crotone), ipocentro a 18 chilometri di profondità. La scossa si è verificata a 29 km da Crotone, 68 km da Catanzaro, 77 km da Cosenza e 82 km da Lamezia Terme.

Scossa M 2.0 in provincia di Crotone

Alle ore 1.16, inoltre, rilevata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria con epicentro a 3 km da Cirò, in provincia di Crotone, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma, non avvertito dalla popolazione locale, si è verificato a 35 km da Crotone, 69 km da Catanzaro, 72 km da Cosenza e 81 km da Lamezia Terme.