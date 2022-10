Terremoto in Calabria oggi, lunedì 10 ottobre 2022: scossa M 2.6 Costa Calabra | Dati INGV

Le scosse di terremoto in Italia di oggi, lunedì 10 ottobre 2022: trema la terra al Sud e non solo, tutti i dettagli

Trema la terra al Sud Italia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 21.46 di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, una scossa di magnitudo 2.6 al largo della Costa Calabra Nord Occidentale (Cosenza), ipocentro profondo 23 chilometri. Il sisma, non avvertito sulla terraferma, ha avuto luogo a 25 km da Cosenza, 43 km da Lamezia Terme e 66 km da Catanzaro. I comuni più vicini all’epicentro sono Fiumefreddo Bruzio (8 km), San Lucido (9 km) e Falconara Albanese (10 km).

Le altre scosse del giorno

Alle ore 4.54 di oggi, 10-10-2022, l’INGV ha registrato un terremoto di magnitudo 2.3 con epicentro a Pizzoli, in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 11 chilometri, evento sismico avvenuto a 10 km da L’Aquila, 44 km da Teramo e 57 km da Terni. Più tardi, alle ore 11.07, sisma di magnitudo 2.0 a Priolo Gargallo (nel siracusano), ipocentro profondo 10 chilometri, scossa avvenuta a 15 km da Siracusa, 40 km da Catania e 46 km da Ragusa.

La scossa più intensa di ieri

Nella giornata di ieri, domenica 9 ottobre 2022, la scossa più intensa rilevata dall’INGV è stata quella di magnitudo 2.5 a Monreale, in provincia di Palermo, ipocentro profondo 9 chilometri, evento sismico verificatosi a 6 km da Palermo, 20 km da Bagheria, 69 km da Trapani e 80 km da Mazara del Vallo.

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, l’Ingv non ha registrato nel mondo scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.