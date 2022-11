Terremoto oggi, lunedì 28 novembre 2022: scossa di magnitudo 2.9 avvertita in provincia di Udine | Dati INGV

Le scosse di terremoto in Italia di oggi 28/11/2022: sismi Friuli-Venezia Giulia e Calabria, tutti i dettagli

La terra trema in Friuli Venezia-Giulia. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 02:42 di oggi, lunedì 28 novembre 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro a 8 km da Forni di Sotto, in provincia di Udine, ipocentro a 11 chilometri di profondità, evento sismico avvenuto a 41 chilometri a nord di Pordenone, a 55 chilometri a nord-ovest di Udine, a 79 chilometri a nord-est di Treviso e a 99 chilometri ad est di Bolzano. La scossa è stata nettamente avvertita dai cittadini, non si segnalano vittime né feriti o danni a strutture e cose.

Terremoto registrato in Calabria

Trema la terra in Calabria! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 5.37 di oggi, lunedì 28 novembre 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 con epicentro a 2 km da Verbicaro, in provincia di Cosenza, ipocentro a 254 chilometri di profondità, evento sismico avvenuto a 61 km da Cosenza e 95 km da Lamezia Terme. La scossa è stata lievemente avvertita dai cittadini che in quel momento erano svegli ma non si rilevano vittime né feriti o danni a strutture e cose.

Le altre scosse del giorno

Alle ore 00.06 e 02.44 doppio sisma di magnitudo 2.0 e 2.2 con epicentro a Pietralunga, in provincia di Perugia, ipocentri profondo 9 chilometri e sismi avvenuti a 42 km dal capoluogo umbro, 44 km da Arezzo e 62 km da Pesaro. . Alle ore 7.30 sisma di magnitudo 2.0 al largo del Mar Tirreno Meridionale, ipocentro profondo 10 chilometri, evento sismico verificatosi a 10 chilometri di profondità.

La scossa più intensa di ieri

Il terremoto più forte rilevato in Italia nella giornata di ieri, lunedì 28 novembre 2022, è quello di magnitudo 3.5 avvenuto nel Mar Tirreno Meridionale alle ore 7.16, ipocentro profondo 279 chilometri ed evento sismico verificatosi ad Ovest del nostro Paese e precisamente a 82 km da Cosenza e 91 km da Lamezia Terme

Le scosse di terremoto all’estero

Nella giornata di oggi, lunedì 28 novembre 2022, l’Ingv ha rilevato un intenso terremoto di magnitudo 5.8 in Portogallo (mare) con ipocentro profondo 1o chilometri. Seguite la nostra pagina dedicata ai terremoti in tempo reale per conoscere costantemente la situazione sismica nel nostro paese e nel mondo.