Terremoto in Calabria oggi, martedì 17 marzo 2020: scossa M 3.9 tra Cosenza e Reggio Calabria | Dati INGV

Altre tre scosse si sono verificate in mare questa notte, al largo della Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) : alle ore 1.55 magnitudo 3.4 con ipocentro profondo 9 chilometri, alle ore 1.58 magnitudo 2.3 con ipocentro a 10 chilometri di profondità, alle ore 2.02 magnitudo 2.2 con ipocentro chilometri. I sismi si sono verificati a 34 km da Lamezia Terme, 38 km da Cosenza e 59 km da Catanzaro.

Questo è il secondo di altri due sismi avvenuti nella notte in mare lungo la Costa Calabra Sud Occidentale : alle ore 1.47 scossa di magnitudo 2.5 con ipocentro a 26 chilometri di profondità, alle ore 1.54 scossa di magnitudo 2.5 con ipocentro profondo 28 chilometri.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 1.52 di oggi , martedì 17 marzo 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 al largo della Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria) con ipocentro profondo 33 chilometri. Il forte sisma, avvertito anche sulla terraferma ma senza conseguenze, si è verificato a 7 km da Nocera Terinese, 8 km da Falerna, 9 k da San Mango d’Aquino, 11 km da Amantea e Cleto, 12 km da San Pietro in Amantea, Gizzeria e Aiello Calabro, 21 km da Lamezia Terme, 32 km da Cosenza, 46 km da Catanzaro e 90 km da Crotone.

Secondo i dati diffusi dall’Ingv, l’epicentro della scossa abruzzese è stato localizzato a Montereale e tra i comuni più vicini all’epicentro troviamo Borbona, Cagnano Amiterno, Capitignano, Posta e Barete. In nottata, alle 2:29, sisma di magnitudo 2.1 a Paola , in provincia di Cosenza, con ipocentro a 54 km di profondità.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto con epicentro in Abruzzo nella serata di ieri, lunedì 16 marzo 2020: alle 20:13 sisma di magnitudo 2.7 a Montereale , in provincia dell’Aquila, con ipocentro a 16 km di profondità.

L’ultima forte scossa di terremoto registrata nel mondo

Non sono state registrate forti scosse di terremoto nel mondo nella giornata di oggi, martedì 17 marzo 2020, finora: l’ultima, di magnitudo 6.6, è stata registrata lo scorso 14 marzo 2020, alle 11:01 ora italiana. Il sisma è stato localizzato in mare, nei pressi delle coste della Nuova Zelanda, con ipocentro a 20 km di profondità. Su Centrometeoitaliano.it trovate tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e all’estero.