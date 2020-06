Terremoto in Calabria oggi, martedì 9 giugno 2020: scossa M 2.2 sulla Costa Catanzarese | Dati INGV

Terremoto in Calabria oggi, martedì 9 giugno 2020: scossa M 2.2 in provincia di Catanzaro

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella notte di oggi, alle ore 03:32 di martedì 9 giugno 2020, una scossa di terremoto di M. 2.2 con epicentro localizzato in mare sulla Costa Ionica Catanzarese. L’ipocentro dell’evento sismico è stato localizzato a 34 km di profondità. L’epicentro è stato localizzato dall’Ingv a 20 km a sud-est di Catanzaro, a 42 km a sud-est di Lamezia Terme, a 51 km a sud-ovest di Crotone e a 72 km a sud-est di Cosenza. Nella nottata e nelle prime ore del mattino di oggi, 9 giugno 2020, l’Ingv non ha registrato altre scosse di magnitudo superiore a 2.0. Seguiranno nuovi aggiornamenti sulla situazione sismica italiana.

I terremoti di ieri, lunedì 8 giugno 2020

Nella giornata di ieri, lunedì 8 giugno 2020, l’Ingv ha registrato 4 scosse di magnitudo superiore a 2.0 sul territorio italiano. Il primo sisma di magnitudo 2.2 è stato registrato alle ore 01:13 nel Lazio con epicentro a 2 km da Amatrice, in provincia di Rieti, ipocentro profondo 7 km, sisma avvenuto a 34 km da L’Aquila, 35 km da Teramo e 52 km da Terni. Alle ore 7.20 sisma di magnitudo 2.0 registrato in Umbria con epicentro localizzato a 2 km da Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 8 chilometri. L’epicentro della scossa è stato localizzato a 38 km da Foligno, 47 km da Terni e 51 km da Teramo.

Le altre scosse di ieri, 8 giugno 2020

Alle ore 9.50 l’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 2.6 in Sicilia al largo della Costa siciliana nord orientale (Messina), ipocentro a 8 chilometri di profondità. Il sisma, avvenuto in mare non è stato avvertito sulla terraferma. L’epicentro è stato localizzato a 41 km da Messina, 49 km da Reggio Calabria, 60 km da Acireale e 72 km da Catania. Un sisma di magnitudo 2.3 è stato registrato alle ore 11:34 con epicentro a 1 km da San Severino Lucano, in provincia di Potenza, ipocentro a 94 km di profondità. Il sisma si è verificato a 76 km da Potenza, 80 km da Cosenza, 82 km da Matera e 97 km da Altamura.