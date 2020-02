Terremoto in Calabria oggi, sabato 15 febbraio 2020: scossa M 2.5 in provincia Cosenza | Dati INGV

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 2.39 di oggi , sabato 15 febbraio 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Calabria con epicentro a 5 km da Castiglione Cosentino , in provincia di Cosenza, ipocentro profondo 9 chilometri. Il sisma si è verificato a 8 km da Cosenza, 44 km da Lamezia Terme, 60 km da Catanzaro e 83 km da Crotone.

Alle ore 11:01 di ieri, inoltre, l’INGV ha rilevato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Sicilia con epicentro a Gangi , in provincia di Palermo, ipocentro a 55 km di profondità. Il sisma si è verificato a 31 km da Caltanissetta, 73 km da Gela e 75 km da Agrigento.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica estera di oggi, 15-2-2020, non sono state registrate dall’INGV forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it è possibile seguire in diretta gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.