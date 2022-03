Terremoto in Calabria oggi, venerdì 4 marzo 2022: scossa M 4.1 Mar Tirreno Meridionale | Dati INGV

L’INGV ha rilevato altre tre scosse di terremoto nella giornata di oggi. Alle ore 22.58 sisma di magnitudo 2.3 con epicentro a Cotronei , nel crotonese, ipocentro profondo 18 chilometri, scossa avvenuta a 34 km da Catanzaro e 39 km da Cosenza. Alle ore 10.41 scossa di magnitudo 2.1 con epicentro a 7 km da San Severo , in provincia di Foggia, ipocentro localizzato a 19 chilometri di profondità, evento sismico avvenuto a 35 km da Foggia e 49 km da Manfredonia. Nella notte invece, alle ore 1.15, terremoto di magnitudo 2.3 a Casalfiumanese , in provincia di Bologna, ipocentro profondo 34 chilometri, sisma verificatosi a 8 km da Imola, 20 km da Faenza, 31 km da Bologna e 34 km da Forlì.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero oggi, 4-3-2022, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.