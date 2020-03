Terremoto in Campania oggi, 24 marzo 2020: scossa M 2.2 in provincia di Benevento | Dati INGV

Terremoto in Campania oggi, 24 marzo 2020: scossa M 2.2 in provincia di Benevento L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 6.54 di oggi, martedì 24 marzo 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Campania con epicentro a 1 km da Ceppaloni, in provincia di Benevento, ipocentro profondo 10 chilometri. Il sisma si è verificato a 9 km da Benevento, 15 km da Avellino, 35 km da Acerra e 37 km da Caserta. Poco dopo, alle ore 7.01, nuovo sisma di magnitudo 2.0 a 2 km da Ceppaloni con ipocentro a 10 chilometri di profondità. Terremoto oggi, 24 marzo 2020: altre scosse in Campania Alle ore 2.25 di oggi, inoltre, l’INGV ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Campania con epicentro a 2 km da San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento, ipocentro a 15 chilometri di profondità. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali, si è verificato a 8 km da Benevento, 17 km da Avellino, 24 km da Acerra e 35 km da Caserta. Terremoto oggi, 24 marzo 2020: scossa M 2.2 in Emilia-Romagna Alle ore 7.55 l’INGV ha segnalato una scossa di magnitudo 2.2 in Emilia-Romagna con epicentro a 3 km da Copparo, in provincia di Ferrara, ipocentro profondo 37 km. Il sisma si è verificato a 21 km da Ferrara e Rovigo, 57 km da Padova e 59 km da Ravenna. Terremoto oggi, 24 marzo 2020: le scosse strumentali della notte L’INGV ha registrato nella notte alcune scosse strumentali. Tra le più intense si registra quella di magnitudo 1.7, delle ore 2.10, con epicentro in Umbria a 4 km da Preci (in provincia di Perugia), ipocentro 10 km. Alle ore 3.34, inoltre, sisma di magnitudo 1.6 in Calabria con epicentro a 4 km da Orsomarso, in provincia di Cosenza, ipocentro profondo 28 km.

Terremoto 23 marzo 2020, forte scossa in Calabria Nella serata di ieri, alle ore 21:19, scossa di terremoto di magnitudo 3.2 a Brognaturo, in provincia di Vibo Valentia, con ipocentro a 9 km di profondità. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione residente. Subito dopo replica di magnitudo 2.4 con ipocentro a 10 km di profondità. Terremoto 23 marzo 2020, scosse in Emilia-Romagna e Sicilia L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto in Emilia Romagna alle 15:49 di ieri: sisma di magnitudo 2.3 della scala Richter con epicentro a Cervia, in provincia di Ravenna, e ipocentro a 10 km di profondità. In precedenza, alle 14:21, sisma di magnitudo 2.2 con epicentro a Calatafimi Segesta, in provincia di Trapani, e ipocentro a 9 km di profondità. Terremoto 23 marzo 2020, le altre scosse di giornata Cinque, in totale, le scosse di terremoto non strumentali registrate in Italia il 23/3/2020. All’1:20 sisma di magnitudo 2.6 in mare, con epicentro nel distretto Mar Ionio Meridionale e ipocentro a 21 km di profondità; alle 8:30 scossa di magnitudo 2.7 con epicentro nel distretto Costa Siracusana e ipocentro a 11 km di profondità.