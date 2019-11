Terremoto in Campania oggi, 25 novembre 2019, scossa M 2.9 in provincia di Benevento – Dati Ingv

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una serie di scosse in Campania in nottata e nella prima parte della mattinata di oggi, lunedì 25 novembre 2019. Gli eventi sismici si sono verificati tutti in provincia di Benevento, con epicentro a Ceppaloni.

Le scosse in provincia di Benevento

Alle ore 00:24, 00:42 e 7:54 l’Ingv ha registrato delle scosse di terremoto a Ceppaloni, in provincia di Benevento, di magntitudo 2.2, 2.7 e 2.9 della scala Richter di rilevazione sismica. La scossa più elevata, di magnitudo 2.9, è stata registrata alle ore 00:42 di oggi, ipocentro a 10 km di profondità. L’evento è stato localizzato ad 1 km da Ceppaloni, 2 km da San Leucio del Sannio e Chianche, 3 km da Arpaise, 4 km da Sant’Angelo a Cupolo e Petruro Irpino, 5 km da Torrioni, San Nicola Manfredi e Altavilla Irpina, 9 km a sud di Benevento, 16 km a nord di Avellino, 35 km ad est di Acerra.

Terremoto in Sicilia oggi, 25 novembre 2019, scossa M 2.5

Alle ore 6:35 di oggi, l’Ingv ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.5 in Sicilia, con epicentro a Bronte, in provincia di Catania. Ipocentro a 31 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Bronte, 9 km da Maletto, Maniace e Cesarò, 10 km da San Teodoro, 14 km da Adrano, 39 km a nord ovest di Acireale, 41 km a nord ovest di Catania.