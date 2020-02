Terremoto in Campania oggi, giovedì 27 febbraio 2020, scossa M 3.0 in provincia di Salerno – Dati Ingv

L’Ingv ha registrato un terremoto di magnitudo 3.7 nel Tirreno meridionale alle ore 6:27 di oggi. Epicentro in mare, al largo, ipocentro a 229 km di profondità. Evento localizzato 53 km a nord di Messina, 64 km a nord ovest di Reggio Calabria, 89 km ad ovest di Lamezia Terme.

Alle ore 7:48 di oggi, l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto M 2.6 nelle Marche, con epicentro a Serrungarina, in provincia di Pesaro-Urbino. Ipocentro a 34 km di profondità. Evento localizzato a km da Serrungarina, 3 km da Saltara, 4 km da Montefelcino e Cartoceto, 17 km a sud ovest di Fano, 21 km a sud di Pesaro.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Campania alle ore 5:52 di oggi , giovedì 27 febbraio 2020. Ipocentro a 34 km di profondità. Epicentro in mare, a 16 km da Castellabate.

Alle ore 3:42 di oggi l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 in Sicilia, con epicentro a Scillato, in provincia di Palermo. Ipocentro a 4 km di profondità.

Le ultime forti scosse di terremoto registrate nel mondo

Nel corso della giornata di oggi, giovedì 27 febbraio 2020, non sono state registrate all’estero forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it è trovate gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.