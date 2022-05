Terremoto nelle Marche oggi, lunedì 30 maggio 2022: scossa M 3.3 Costa Marchigiana Picena | Dati INGV

Terremoto nelle Marche oggi, lunedì 30 maggio 2022, scossa M 3.3 al largo della Costa Marchigiana Picena

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 17.44 di oggi, lunedì 30 maggio 2022, una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 al largo della Costa Marchigiana Picena (Ascoli Piceno), ipocentro profondo 49 chilometri, evento sismico avvenuto a 54 km da Teramo, 58 km da Montesilvano, 64 km da Pescara e 76 km da Chieti. Nello stesso epicentro si è verificata poco prima, alle ore 14.35, una scossa di magnitudo 2.1. Entrambi i sismi non hanno avuto conseguenze sul territorio interessato.

La replica

Pochi minuti dopo, precisamente alle ore 17.43, si è verificata un’altra replica di magnitudo 2.2 con ipocentro profondo 32 chilometri, evento sismico verificatosi a 55 km da Teramo, 59 km da Montesilvano, 65 km da Pescara e 77 km da Chieti. Nessun comune italiano presente entro 20 chilometri dall’epicentro.

Le altre scosse registrate oggi

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato altre scosse di magnitudo 2.0 o superiore in Italia. Alle ore 3:20 sisma di magnitudo 2.0 sul Vesuvio, ipocentro a zero chilometri di profondità. Alle ore 5:19 sisma M 2.4 sul Mar Tirreno meridionale. Ipocentro a 131 km di profondità. La scossa è stata localizzata 38 km a nord ovest di Messina, 50 km a nord ovest di Reggio Calabria, 97 km a nord di Acireale.

La scossa più intensa registrata all’estero

All’estero nella giornata di oggi, lunedì 30 maggio 2022, non sono state rilevate scosse di magnitudo 6.0 o superiore. Continua a seguirci su Centrometeoitaliano per rimanere aggiornato sulla situazione sismica in Italia e nel mondo.