Terremoto in Campania oggi, domenica 12 marzo 2023, scossa M 2.3 in provincia di Napoli – Dati Ingv

Terremoto in Campania oggi, domenica 12 marzo 2023, scossa M 2.3 in provincia di Napoli

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 in Campania alle ore 2:55 di oggi, domenica 12 marzo 2023. Epicentro ai Campi Flegrei, in provincia di Napoli. Ipocentro a 2 chilometri di profondità. Non sono state registrate al momento repliche successive di magnitudo pari o superiore al secondo grado della scala Richter.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 5 km da Pozzuoli, 6 km da Quarto e Bacoli, 8 km da Monte di Procida, 9 km da Marano di Napoli e da Napoli, 10 km da Calvizzano, 11 km da Qualiano e Mugnano di Napoli, 12 km da Villaricca e Procida, 13 km da Giugliano in Campania e Melito di Napoli, 14 km da Casavatore, Arzano e Sant’Antimo, 15 km da Parete, Casandrino e Casoria.

Le altre scosse registrate

L’Ingv per il momento ha registrato un’altra scossa di terremoto in Italia nella giornata odierna: alle ore 4:29 sisma di magnitudo 2.2 a Raddusa, in provincia di Catania. Ipocentro a 39 km di profondità. Evento localizzato a 10 km da Raddusa e Ramacca, 12 km da Aidone, 13 km da Castel di Iudica, 14 km da Mirabella Imbaccari, 16 km da Palagonia, 17 km da Mineo, 46 km a nord est di Gela.

