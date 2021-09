Terremoto in Campania oggi, lunedì 20 settembre 2021: scossa M 2.4 in provincia di Avellino | Dati INGV

Terremoto in Campania oggi, lunedì 20 settembre 2021: scossa M 2.4 in Irpinia

Trema la terra in Campania! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 15.07 di oggi, lunedì 20 settembre 2021, una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 con epicentro a Calabritto, in provincia di Avellino, ipocentro profondo 15 chilometri. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali, ha avuto luogo a 18 km da Battipaglia, 35 km da Avellino e 39 km da Salerno. Ecco i comuni campani più vicini all’epicentro, situati tutti nell’avellinese: Caposele (4 km da Calabritto), Senerchia (7 km), Teora (8 km), Lioni (8 km), Valva (10 km) e Laviano (10 km).

Le scosse del giorno

L’INGV ha rilevato oggi, 20-9-2021, altre scosse in Italia. Alle ore 7.25 sisma di magnitudo 2.2 a Miglionico, in provincia di Matera, ipocentro a 23 chilometri di profondità. Pochi istanti dopo, alle ore 7.27, terremoto di magnitudo 2.0 a Montieri, in provincia di Grosseto, con ipocentro localizzato a 9 chilometri di profondità. Ancora in mattinata, alle ore 8.07, scossa di magnitudo 2.1 a Colmurano, nel maceratese, ipocentro profondo 26 chilometri. Due scosse nel primo pomeriggio: alle ore 15.17 scossa di magnitudo 2.0 a Caposele, nell’avellinese, ipocentro a 15 chilometri di profondità e alle ore 16.47 sisma di magnitudo 2.0 a Corniglio, nel parmense, ipocentro profondo 19 chilometri. ERUTTA VULCANO, 5MILA EVACUATI: ECCO DOVE

Le scosse strumentali

Rilevate dall’INGV in data odierna anche una serie di scosse strumentali. Vediamo le più significative. Alle ore 7.12 sisma di magnitudo 1.8 a Capriati a Volturno, nel casertano, ipocentro a 9 chilometri di profondità. In serata, alle ore 20.21, scossa di magnitudo 1.7 al largo della Costa Romagnola Meridionale (Rimini, Forlì-Cesena), ipocentro profondo 24 chilometri. Alle ore 16.07 terremoto di magnitudo 1.6 al largo della Costa Calabra Nord Occidetale (Cosenza), ipocentro a 50 chilometri di profondità. SISMA M 3.4 AL SUD ITALIA, ECCO DOVE

CONTINUA A LEGGERE