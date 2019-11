Terremoto in Emilia-Romagna oggi, 1 novembre 2019: scossa M 2.0 in provincia di Ravenna | Dati INGV

Ecco i comuni più vicini a Faenza, epicentro del terremoto: Brisighella (in provincia di Ravenna, 8 km dall’epicentro), Castrocaro Terme e Terra del Sole (in provincia di Forlì-Cesena, 8 km), Modigliana (FC, 10 km), Dovadola (FC, 11 km), Castel Bolognese (RA, 12 km) e Riolo Terme (RA, 13 km).

Alle ore 12.51 di oggi , venerdì 1 novembre 2019, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.o in Emilia-Romagna con epicentro a 7 km da Faenza , in provincia di Ravenna, ipocentro a 21 chilometri di profondità. Il sisma si è verificato a 14 km da Forlì, 19 km da Imola, 31 km da Cesena e 34 km da Ravenna.

L’INGV ha registrato nelle prime ore di oggi, venerdì 1 novembre 2019, le seguenti scosse di terremoto strumentali: alle ore 4:18 sisma strumentale M 1.6 nel Mar Tirreno meridionale , ipocentro ad 8 km. Alle ore 3:05 e 3:07 scosse strumentali M 1.9 e 1.8 sempre nel Tirreno meridionale , con ipocentro a 9 e 10 km di profondità. Alle ore 00:41 scossa di terremoto strumentale di magnitudo 1.9 in Umbria, con epicentro a Norcia , in provincia di Perugia. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Norcia, 13 km da Cascia, Arquata del Tronto, Accumoli e Castelsantangelo sul Nera, 14 km da Preci, 17 km da Montegallo e Visso, 18 km da Cittareale ed Ussita, 19 km da Poggiodomo e Cerreto di Spoleto, 41 km ad est di Foligno, 47 km a nord est di Terni.

Le ultime forti scosse di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda la situazione sismica mondiale, l’INGV non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel corso della giornata di oggi, 1-11-2019. Potete consultare gli aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e nel mondo su Centrometeoitaliano.it.