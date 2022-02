Terremoto in Emilia Romagna oggi, 10 febbraio 2022, scossa M 2.4 in provincia di Reggio Emilia – Dati Ingv

Alle ore 6:46 di oggi, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 in Calabria, epicentro sulla costa calabra sud occidentale, ipocentro a 130 km di profondità. Evento localizzato in mare aperto, 32 chilometri a nord di Messina, 41 km a nord di Reggio Calabria, 81 km a sud di Lamezia Terme, 95 km a sud ovest di Catanzaro.

La scossa di magnitudo 2.4 è stata localizzata a 3 km da Correggio, 5 km da San Martino in Rio, 6 km da Bagnolo in Piano e Rio Saliceto, 8 km da Campagnola Emilia, 9 km da Novellara, 11 km da Carpi e Campogalliano, 12 km da Fabbrico, Cadelbosco di Sopra e Reggio Emilia, 13 km da Rubiera, 14 km da Soliera, 15 km da Castelnovo di Sotto, 16 km da Rolo, 17 km da Reggiolo e Campegine, 20 km a nord ovest di Modena, 33 km ad est di Parma.

L’ Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato due scosse di terremoto M 2.4 e 2.0 in Emilia Romagna alle ore 4:02 e 4:48 di oggi, giovedì 10 febbraio 2022. Prosegue la sequenza sismica di scosse, dopo quella intensa di ieri, 4.3, alle ore 21:00. Il sisma di ieri è stato ben avvertito dalla popolazione, anche se per fortuna non sono stati segnalati danni a persone o cose. Vediamo di seguito i comuni più vicini all’epicentro.

La scossa di terremoto più intensa registrata all’estero

Per quanto riguarda l’estero oggi, 10-2-2022, l’Ingv non ha registrato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0. Su Centrometeoitaliano.it sono disponibili tutti gli aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e nel mondo, in tempo reale.