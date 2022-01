Terremoto in Emilia Romagna oggi, martedì 11 gennaio 2022, scossa M 3.0 avvertita in provincia di Parma – Dati Ingv

Terremoto in Emilia Romagna oggi, 11 gennaio 2022, scossa M 3.0 in provincia di Parma

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 in Emilia Romagna alle ore 17:22 di oggi, martedì 11 gennaio 2022. Epicentro a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, ipocentro a 9 km di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione locale. Non sono state segnalate repliche successive per il momento. Vediamo di seguito i comuni interessati. Più tardi, alle 17:42 sisma M 2.0 ad Amatrice (RI), ipocentro a 10 km di profondità.

I comuni interessati

Il sisma è stato localizzato a 4 km da Salsomaggiore Terme, 5 km da Fidenza, 8 km da Alseno, 12 km da Castell’Arquato, 13 km da Fontevivo, Noceto, Medesano, Pellegrino Parmense e Soragna, 14 km da Fiorenzuola d’Arda e Fontanellato, 15 km da Lugagnano Val d’Arda e Vernasca, 16 km da Varano de’ Melegari, 17 km da Busseto e Fornovo di Taro, 18 km da Besenzone e Collecchio, 25 km ad ovest di Parma, 33 km a sud di Cremona, 35 km a sud est di Piacenza.

Scossa M 2.2 nelle Marche

Alle ore 14:43 di oggi, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 nelle Marche, con epicentro a Monte Cavallo, in provincia di Macerata. Ipocentro a 12 chilometri di profondità. Evento localizzato ad 1 km da Monte Cavallo, 6 km da Pieve Torina, 8 km da Fiordimonte, 9 km da Serravalle di Chienti, 10 km da Pievebovigliana, Muccia e Visso, 13 km da Ussita e Fiastra, 25 km ad est di Foligno, 51 km ad est di Perugia.

