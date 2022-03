Terremoto nelle Marche oggi, giovedì 24 marzo 2022: scossa M 2.5 in provincia di Ascoli Piceno | Dati Ingv

Terremoto nelle Marche oggi, giovedì 24 marzo 2022: scossa di magnitudo 2.5 in provincia di Ascoli Piceno: epicentro a Folignano

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 nelle Marche con epicentro a Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro profondo 21 chilometri. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni locali, ha avuto luogo a 22 km da Teramo e 57 km da Montesilvano. Poco prima, alle ore 5.00, sisma di matnitudo 2.4 in Emilia-Romagna con epicentro a Campogalliano, in provincia di Modena, ipocentro a 49 km di profondità.

I comuni interessati dal sisma nelle Marche

Ecco i comuni più vicini all’epicentro del sisma nelle Marche: Ascoli Piceno (4 km da Folignano), Maltignano (6 km), Appignano del Tronto (7 km), Castel di Lama (8 km), Sant’Egidio alla Vibrata (8 km), Civitella del Tronto (9 km), Ancarano (10 km), Castignano (10 km), Castorano (11 km) e Venarotta (11 km).

Scossa M 2.1 in Sicilia

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Sicilia alle ore 00:14 di oggi, epicentro nel distretto sismico costa siciliana nord orientale, ipocentro a 120 km di profondità. Evento localizzato a 13 km da Villafranca Tirrena, 16 km da Spadafora, 17 km da Venetico, 18 km da Saponara, 19 km da Valdina, 20 km da Messina, Torregrotta e Roccavaldina, 32 km a nord ovest di Reggio Calabria, 76 km a nord di Acireale.

