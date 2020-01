Terremoto in Emilia Romagna oggi, 25 gennaio 2020, scossa M 2.9 avvertita a Ravenna – Dati Ingv

Alle ore 23.16 di ieri l’INGV ha registrato una scossa di magnitudo 2.4 in Umbria con epicentro a 4 km da Norcia , in provincia di Perugia, ipocentro profondo 10 chilometri. L’evento tellurico si è verificato a 33 km da Foligno e 43 km da Terni.

L’ultima forte scossa di terremoto nel mondo

Per quanto riguarda l’estero, l’INGV non ha rilevato forti scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 6.0 nel corso della giornata di oggi, sabato 25 gennaio 2020. Sul nostro sito trovate aggiornamenti in tempo reale sulle scosse registrate in Italia ed all’estero.