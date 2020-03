Terremoto in Emilia Romagna oggi, 25 marzo 2020, scossa M 2.7 provincia di Bologna – Dati Ingv

Alle ore 3:42 della notte di oggi l’Ingv ha registrato un sisma di magnitudo 2.0 nel Lazio. Epicentro ad Albano Laziale, in provincia di Roma. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Albano Laziale e da Ariccia, 5 km da Genzano di Roma, 6 km da Castel Gandolfo, 7 km da Lanuvio, 8 km da Nemi e Marino, 10 km da Rocca di Papa, 11 km da Grottaferrata e Pomezia, 12 km da Aprilia, 13 km da Velletri e 25 km a sud est di Roma.

Alle ore 9:06 l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a Sellano, in provincia di Perugia. Ipocentro a 10 km di profondità. Evento localizzato a 2 km da Sellano, 7 km da Preci, 8 km da Cerreto di Spoleto, 12 km da Visso e Monte Cavallo, 21 km ad est di Foligno, 44 km a nord est di Terni, 52 km ad est di Perugia, 67 km ad ovest di Teramo. Replica M 2.1 alle 9:09, con ipocentro a 12 km, epicentro sempre a Sellano.

Alle ore 9:42 di oggi l’Ingv ha registrato un’altra scossa in Emilia Romagna. Terremoto di magnitudo 2.7 a Casalfiumanese, in provincia di Bologna. Ipocentro a 23 km di profondità. Evento localizzato a 4 km da Casalfiumanese, 5 km da Borgo Tossignano e Dozza, 8 km da Fontanelice 9 km da Castel San Pietro Terme, 11 km ad ovest di Imola, 24 km ad ovest di Faenza, 27 km a sud est di Bologna.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 in Emilia Romagna alle ore 1:22 di oggi, mercoledì 25 marzo 2020. Epicentro a Cavezzo, in provincia di Modena. Ipocentro a 10 km di profondità.

L’Ingv ha registrato stamattina una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 in Sicilia, alle ore 6:25. Epicentro a Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna. Ipocentro a 28 km di profondità. Evento localizzato a 6 km da Gagliano Castelferrato, 7 km da Troina, 9 km da Regalbuto, 10 km da Agira, 13 km da Cerami, 16 km da Nissoria, San Teodoro e Cesarò, 17 km da Centuripe, 18 km da Capizzi e Nicosia, 19 km da Catenanuova e Assoro, 49 km a nord ovest di Catania, 51 km ad ovest di Acireale, 54 km a nord est di Caltanissetta.

Terremoto 25 marzo 2020, le forti scosse all’estero

Per quanto concerne la situazione sismica mondiale, è stata registrata una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.6 alle isole Curili alle ore 3:49 di oggi, 25 marzo 2020. Ipocentro a 20 km di profondità. Lanciata allerta tsunami. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare aggiornamenti in diretta sulla situazione sismica in Italia e all’estero.