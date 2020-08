Terremoto in Emilia-Romagna oggi, domenica 16 agosto 2020: scossa M 2.2 in provincia di Bologna | Dati INGV

Terremoto in Emilia-Romagna oggi, domenica 16 agosto 2020: scossa M 2.2 in provincia di Bologna

Trema la terra in Emilia-Romagna! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00.34 di oggi, domenica 16 agosto 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con epicentro a 5 km da Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, ipocentro profondo 32 chilometri. Il sisma, di lieve intensità, non è stato avvertito dalla popolazione locale e dunque non ha causato vittime né feriti o danni a strutture e cose. La scossa si è verificata a 14 km da Bologna, 21 km da Imola, 36 km da Faenza, 50 km da Forlì, Modena e Ferrara, 59 km da Ravenna e 62 km da Carpi.

Terremoto oggi, 16 agosto 2020: le scosse strumentali

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato oggi anche alcune scosse strumentali. Vediamo le più importanti. Alle ore 2.44 sisma di magnitudo 1.6 in Sicilia con epicentro a 11 km da Zafferana Etnea, in provincia di Catania, ipocentro profondo 5 chilometri, sisma verificatosi a 20 km da Acireale, 27 km da Catania e 71 km da Reggio Calabria e Messina. Alle ore 5.37 scossa di magnitudo 1.4 in Umbria con epicentro a 7 km da Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, ipocentro profondo 11 chilometri, sisma verificatosi a 38 km da Foligno, 42 km da Perugia e 65 km da Fano. Alle ore 1.26 sisma di magnitudo 1.4 in Abruzzo con epicentro a 3 km da Capitignano, in provincia de L’Aquila, ipocentro profondo 12 chilometri, sisma verificatosi a 18 km da L’Aquila, 35 km da Teramo e 56 km da Terni.

Terremoto in Sicilia sabato 15 agosto 2020: scossa M 2.3 nelle Isole Eolie

Trema la terra in Sicilia! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 20.14 di ieri, sabato 15 agosto 2020, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 al largo delle Isole Eolie (Messina), ipocentro a 5 chilometri di profondità. Il sisma, non avvertito dalle popolazioni sicule più vicine all’epicentro, si è verificato a 88 km da Bagheria e 96 km da Palermo.