Terremoto in Emilia-Romagna oggi, domenica 5 gennaio 2020: scossa M 2.1 in provincia di Bologna | Dati INGV

Terremoto in Emilia-Romagna oggi, domenica 5 gennaio 2020: scossa M 2.1 in provincia di Bologna

Alle ore 17.41 di oggi, domenica 5 gennaio 2020, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.1 in Emilia-Romagna: epicentro a 3 km da Castel Del Rio, in provincia di Bologna, ipocentro profondo 6 chilometri. Il sisma, l’unico rilevato in giornata, si è verificato 25 km da Imola, 32 km da Faenza, 37 km da Bologna, 42 km da Forlì e 47 km da Prato.

I comuni nei pressi del terremoto

Ecco le località più vicine all’epicentro del terremoto: Palazzuolo sul Serio (9 km da Castel Del Rio), Fontanelice (9 km), Casola Valsenio (10 km), Borgo Tossignano (12 km), Firenzuola (13 km) e Marradi (15 km).

Terremoto oggi, 5 gennaio 2020: le scosse strumentali più intense

L’INGV non ha rilevato oggi, domenica 5 gennaio 2020, altre scosse di magnitudo pari o superiore a 2.0 in Italia. Tuttavia sono state registrate alcune scosse strumentali, ecco le più intense: alle ore 14.04 sisma M 1.8 a Costacciaro, in provincia di Perugia, alle ore 14.16 scossa M 1.5 a Sellano, in provincia di Perugia, alle ore 1.02 altro sisma M 1.5 a Visso, in provincia di Macerata.