Terremoto in Emilia-Romagna oggi, mercoledì 20 aprile 2022: scossa M 2.1 provincia di Bologna – Dati INGV

Scossa di terremoto in Emilia-Romagna, trema la terra in provincia di Bologna: tutti i dettagli e gli altri sismi del giorno

Scossa di terremoto oggi in Emilia-Romagna! L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilevato alle ore 00.07 di mercoledì 20 aprile 2022 un sisma di magnitudo 2.1 con epicentro a 4 km da Pieve di Cento, in provincia di Bologna, ipocentro profondo 19 chilometri. L’evento sismico, non avvertito dalle popolazioni locali data la scarsa intensità, si è comunque verificato a 24 km da Ferrara, 27 km da Bologna, 35 km da Modena e 38 km da Carpi. Ecco i comuni situati nei pressi dell’epicentro: Cento (5 km da Pieve di Cento), San Pietro in Casale (5 km), Galliera (7 km), Sant’Agostino (7 km) e Castello d’Argile (8 km), tutti nelle province di Bologna e Ferrara. In mattinata, alle ore 8.07, sisma di magnitudo 2.4 a Monghidoro, sempre nel bolognese, ipocentro profondo 19 chilometri. Più tardi, alle ore 8.39, scossa di magnitudo 2.1 a San Mauro Castelverde, nel palermitano, ipocentro a 66 chilometri di profondità. Alle 16:53 sisma M 2.0 a Miglionico (MT), ipocentro a 38 km.

Le scosse strumentali

Nella notte si sono verificate in Italia anche diverse scosse strumentali. Vediamo le più significative. Alle ore 5.47 sisma di magnitudo 1.8 a Prignano sulla Secchia, in provincia di Modena, ipocentro profondo 28 chilometri. Alle ore 2.41 terremoto di magnitudo 1.8 a Terenzo, in provincia di Parma, ipocentro a 51 chilometri di profondità. Alle ore 1.56 sisma di magnitudo 1.8 ad Arquata del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, ipocentro 12 chilometri.

La scossa più intensa di ieri

La scossa di terremoto più intensa rilevata in Italia ieri, martedì 19 aprile 2022, è il sisma di magnitudo 3.8 avvenuto in Toscana: alle ore 17.49 forte scossa con epicentro a Firenzuola, in provincia di Firenze, ipocentro profondo 14 chilometri ed evento sismico avvertito anche in Emilia-Romagna. Fortunatamente esso non ha provocato vittime né feriti o altri danni.

